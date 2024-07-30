ВМФ РФ начал масштабные плановые учения всех флотов, кроме Черноморского Военно-морской флот начал плановые учения, к которым привлечены силы всех флотов и Каспийской флотилии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВМФ РФ начал масштабные плановые учения всех флотов, кроме Черноморского Военно-морской флот начал плановые учения, к которым привлечены силы всех флотов и Каспийской флотилии.
Свежие комментарии