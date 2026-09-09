Ночёвка на вокзале, отпор режиссёру и тайна развода: сложный путь к славе Виктории Масловой

Сегодня её называют одной из самых ярких и эффектных актрис отечественного кино, сравнивают с Шэрон Стоун и приглашают в популярные сериалы — от «Триггера» и «Невского» до «Жизни по вызову».
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