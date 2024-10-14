Энтони Эдвардс набрал 31 очко и 3 передачи в матче против «Никс»

Защитник «Миннесоты» набрал по итогам предсезонной встречи 31 очко, 2 подбора и 3 передачи. За 27 минут Эдвардс реализовал 11 из 19 с игры, включая 8 из 13 из-за дуги, а также 1 из 2 с линии.
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