Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На борту судна Ursa Major обнаружили пробоину 50 на 50 сантиметров

На борту судна Ursa Major обнаружили пробоину 50 на 50 сантиметров

После взрывов на затонувшем в Средиземном море российском сухогрузе Ursa Major была обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров с краями, направленными внутрь, сообщили в пресс-службе компании-судовладельца.

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