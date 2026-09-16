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Регионы России

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Samsung начала бета-тестирование One UI 9 для Galaxy A25 в Великобритании

Samsung начала бета-тестирование One UI 9 для Galaxy A25 в Великобритании

«Обновление ПО» и выбрать «Загрузить и установить». Перед установкой важно зарядить телефон, освободить место и создать резервную копию.

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