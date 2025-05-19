Парламент Ирана утвердит Договор о стратегическом партнерстве с Россией

Комитет по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана рассмотрел и одобрил договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
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