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Аргументы и Факты

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Парламент Ирана утвердит Договор о стратегическом партнерстве с Россией

Парламент Ирана утвердит Договор о стратегическом партнерстве с Россией

Комитет по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана рассмотрел и одобрил договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

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