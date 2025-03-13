Силовики ночью работали в гипермаркете в Петрозаводске

Попытка кражи пресечена в торговом заведении в карельской столицеФото: unsplash.com / Michael Fortsch Ночью 12 марта на пульт дежурного поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов Петрозаводска.
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