Главные бьюти-настроения осени 2026: синие тени, влажная кожа и небрежные укладки

Осенне-зимние показы 2026 года подарили не только новую моду, но и совершенно особенное настроение в макияже и прическах.
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