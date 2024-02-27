Девочка созрела: кто и для кого лепит из дочки умершей Началовой «леди-вамп»?

В марте 2019 года ушла из жизни талантливая певица Юлия Началова. Яркую исполнительницу зрители называли «девочкой с ангельским голосом», а ее песня «Герой не моего романа» буквально рвала душу всем слушателям от мала до велика.
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