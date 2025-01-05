15 историй о соискателях, которые ловко обошли все подводные камни на собеседованиях

Собеседование иногда превращается во что-то вроде игры в теннис или в бадминтон. Каждый вопрос эйчара или начальника нужно своевременно отбить уместным ответом и при этом показать, что вы как кандидат ловчее, сообразительнее и лучше других.
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