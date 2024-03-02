В Китае представили дешевый седан Dongfeng Fengshen Yixuan со спортивным дизайном

Компания Dongfeng представил в Китае бюджетный седан Fengshen Yixuan. Об этом сообщает "За рулем". Модель Fengshen Yixuan отличается агрессивной и спортивной внешностью, которая не характерна для автомобилей в ее ценовом диапазоне.
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