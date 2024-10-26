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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ядун хочет подраться с Нурмагомедовым 18 января. Умар согласен

Ядун хочет подраться с Нурмагомедовым 18 января. Умар согласен

Ядун в соцсетях предложил Умару подраться 18 января. Тот согласился, добавив: «Лучший вариант, если я не получу титульный бой».

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