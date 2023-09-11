Россиянки назвали главные причины отказа от рождения детей

Ситуация не ведет к тому, что в ближайшее время в стране случится демографический взрыв Почти 40% россиянок отказываются от рождения детей в ближайшие пять лет, рассказал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов на Восточном экономическом форуме.
Ситуация не ведет к тому, что в ближайшее время в стране случится демографический взрыв Почти 40% россиянок отказываются от рождения детей в ближайшие пять лет, рассказал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов на Восточном экономическом форуме.
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