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Россиянки назвали главные причины отказа от рождения детей

Россиянки назвали главные причины отказа от рождения детей

Ситуация не ведет к тому, что в ближайшее время в стране случится демографический взрыв Почти 40% россиянок отказываются от рождения детей в ближайшие пять лет, рассказал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов на Восточном экономическом форуме.

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