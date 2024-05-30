Выставка ´Пожарная безопасность´.

С 13 мая по в учреждении образования ´Детский сад № 79 г. Бобруйска´ прошла тематическая выставка рисунков ´Пожарная безопасность´ Воспитанники совместно с родителями с большим удовольствием подготовили свои рисунки, в которых нарисовали о пользе и вреде огня.