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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Выставка ´Пожарная безопасность´.

Выставка ´Пожарная безопасность´.

С 13 мая по в учреждении образования ´Детский сад № 79 г. Бобруйска´ прошла тематическая выставка рисунков ´Пожарная безопасность´ Воспитанники совместно с родителями с большим удовольствием подготовили свои рисунки, в которых нарисовали о пользе и вреде огня.

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