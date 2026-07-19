ВС России ударили по локомотиву, используемому в интересах ВСУ

В Минобороны России рассказали, что российские войска поразили железнодорожный локомотив, который использовался украинскими оккупантами — с его помощью перевозили вооружения, военную и специальную технику (ВВСТ) «18 июля ударным беспилотным летательным аппаратом «Герань-4 Сикер» нанесён удар по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки ВВСТ и материальных средств ВСУ в районе населённого пункта Вольнянск Запорожской области», — указывается в сводке ведомства.