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RT Russia

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ВС России ударили по локомотиву, используемому в интересах ВСУ

ВС России ударили по локомотиву, используемому в интересах ВСУ

В Минобороны России рассказали, что российские войска поразили железнодорожный локомотив, который использовался украинскими оккупантами — с его помощью перевозили вооружения, военную и специальную технику (ВВСТ) «18 июля ударным беспилотным летательным аппаратом «Герань-4 Сикер» нанесён удар по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки ВВСТ и материальных средств ВСУ в районе населённого пункта Вольнянск Запорожской области», — указывается в сводке ведомства.

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