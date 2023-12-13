Политика как он...
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Политика как она есть

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Картина маслом

Картина маслом

Давайте я вам картину крупными мазками нарисую.Государственный бюджет США должны были принять к началу нового финансового года, то есть до 1 октября.

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Комментарии
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Виктор Луговой
И - ет шож выхоит, типтип? Вконец изнищщали? До сих пор решали промблэму, включа станочек на попечатать, - терь не на што купить зелёной краски для резаной бумаги? Как сказал капитан и негоцыант Себастьян Перейра, - уся Америка пошла к чертям на дно...
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Тем не менее, наркошибздику приготовили убежище - дворец в Майми.
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Evgenija Palette
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