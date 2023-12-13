Картина маслом

И - ет шож выхоит, типтип? Вконец изнищщали? До сих пор решали промблэму, включа станочек на попечатать, - терь не на што купить зелёной краски для резаной бумаги? Как сказал капитан и негоцыант Себастьян Перейра, - уся Америка пошла к чертям на дно...

Evgenija Palette

Было сообщение, что "домик во Флориде"... (может быть, Флорида - это и есть Майами?)... И американские СИЛОВИКИ БУДУТ ОХРАНЯТЬ ЕГО И ЕГО СЕМЬЮ ТАМ за счет американского бюджета... ( Правильно мыслят. Он-то в "домике в Майами, а УКРАИНСКИЙ НАРОД, потерявший стольких своих мужчин - в липком дерьме... Неровен час...)...