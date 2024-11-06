3 мифа о нарушениях от ГАИ, которых напрасно боятся даже опытные водители

Чтобы мотивировать автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения, сотрудники ГАИ прибегают к разным тактикам, порой говоря о несуществующих проблемах при фиксации нарушений, которые якобы грозят штрафами.
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