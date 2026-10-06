Модель Рози Хантингтон-Уайтли выложила фото в кардигане и микрошортах

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, показала фигуру в микрошортах. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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