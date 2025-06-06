Результаты опроса Noi.md: Как повлияют на Молдову выборы нового президента Румынии?

Редакция Noi.md призвала своих читателей принять участие в новом опросе и ответить на вопрос: как отразится на Республике Молдова появление нового президента Румынии? Согласно результатам опроса, проведенного на сайте Noi.
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