Источник: Боссы Red Bull выдвинули ультиматум Кристиану Хорнеру

Источник: Боссы Red Bull выдвинули ультиматум Кристиану ХорнеруGetty Images / Red Bull Content PoolБоссы австрийского концерна Red Bull недовольны результатами своей основной команды в Формуле 1 и готовы к жестким мерам, если в ближайшее время дела коллектива не пойдут на поправку, сообщает GPBlog.