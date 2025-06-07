Источник: Боссы Red Bull выдвинули ультиматум Кристиану Хорнеру

Источник: Боссы Red Bull выдвинули ультиматум Кристиану ХорнеруGetty Images / Red Bull Content PoolБоссы австрийского концерна Red Bull недовольны результатами своей основной команды в Формуле 1 и готовы к жестким мерам, если в ближайшее время дела коллектива не пойдут на поправку, сообщает GPBlog.
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