«Путешествие в Рождество»: веселые тренировки на свежем воздухе в Митине

Гостей ждали ледовые балеты и спектаклиЛюбите ли вы новогодние праздники, как их любят жители столичного района Митино? Если да, то вы тоже были на фестивале «Путешествие в Рождество», который проходил с 14 декабря по 12 января и стал частью проекта «Зима в Москве».