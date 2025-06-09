Квантовые алгоритмы ускорят создание российских лекарств

Екатерина Сычкова/ТАСС Исследователи НИТУ МИСИС и КФУ сумели создать квантовые алгоритмы, благодаря которым можно в десятки раз быстрее изучать молекулы для фармацевтики, химической промышленности, а также материаловедения и энергетики.