Квантовые алгоритмы ускорят создание российских лекарств

Екатерина Сычкова/ТАСС Исследователи НИТУ МИСИС и КФУ сумели создать квантовые алгоритмы, благодаря которым можно в десятки раз быстрее изучать молекулы для фармацевтики, химической промышленности, а также материаловедения и энергетики.
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