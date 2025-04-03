Nordhavn 51 – в кругосветку за 170 млн рублей

Мечта о кругосветном путешествии становится реальностью – прямо сегодня начинается грандиозное морское приключение на Nordhavn 51! Этот видеообзор на YouTube-канале «fishleaderrus» переносит нас на борт яхты, созданной для преодоления 3000 тысяч морских миль в условиях полной автономности.