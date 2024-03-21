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Закон, порядок, государство

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Расчет ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Восток» за неделю уничтожил 10 беспилотников ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчет ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Восток» за неделю уничтожил 10 беспилотников ВСУ на Южно-Донецком направлении

ЗРК «Бук-М1» эффективно уничтожают самолеты и вертолеты противника, сбивают крылатые и баллистические ракеты, но именно беспилотники сейчас — типичные цели для зенитчиков из Приморья.

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