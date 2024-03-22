Северный хор даст концерт в Михаило-Архангельском кафедральном соборе

Мероприятие состоится 15 апреля в честь Дня памяти Михаила Ломоносова в Архангельске.15 апреля, в День памяти Михаила Ломоносова, впервые в Михаило-Архангельском кафедральном соборе состоится богослужение и концерт духовной музыки в исполнении Северного русского народного хора.