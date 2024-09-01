В школу, помолясь: накануне Дня знаний в новоаннинских храмах прошли молебны Треба эта совершается прежде всего ради самих учащихся – школьников и студентов – но также и для их наставников и родителей.
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В школу, помолясь: накануне Дня знаний в новоаннинских храмах прошли молебны Треба эта совершается прежде всего ради самих учащихся – школьников и студентов – но также и для их наставников и родителей.