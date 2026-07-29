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Регионы России

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Американский разведчик Bombardier Artemis II осуществляет патрулирование над Черным морем

Американский разведчик Bombardier Artemis II осуществляет патрулирование над Черным морем

Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II вылетел в 09:00 по московскому времени с авиабазы в румынской Констанце и направился на восток, пролетая над нейтральными водами Черного моря рядом с морской границей Грузии.

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