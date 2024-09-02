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Ирина Шейк заявила, что любит Россию, но приехать не может

Ирина Шейк заявила, что любит Россию, но приехать не может

Супермодель Ирина Шейк Фото: GLOBAL LOOK PRESS. Супермодель Ирина Шейк (Шайхлисламова), 38-летняя уроженка Еманжелинска в Челябинской области, которая обосновалась в Нью-Йорке, не сходит с модных обложек.

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