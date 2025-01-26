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ШОС: В Белоруссии в ходе голосования нарушений не выявлено, заявляет Ермекбаев

ШОС: В Белоруссии в ходе голосования нарушений не выявлено, заявляет Ермекбаев

Генсек ШОС Нурлан Ермекбаев заявил, что миссия организации, включающая 17 наблюдателей из 7 стран, в ходе пяти дней предварительного голосования в Белоруссии не выявила нарушений.

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