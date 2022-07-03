Вид нового моста впечатлил жителей Карелии

Переправу через реку запечатлели с высоты птичьего полета Посмотреть на новый мост с высоты птичьего полета и полюбоваться красотами прилегающих территорий возле трассы Петрозаводск-Суоярви дал возможность глава республики Артур Парфенчиков.
Переправу через реку запечатлели с высоты птичьего полета Посмотреть на новый мост с высоты птичьего полета и полюбоваться красотами прилегающих территорий возле трассы Петрозаводск-Суоярви дал возможность глава республики Артур Парфенчиков.
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