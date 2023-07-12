Выяснилось, что 10 июля 2023 года абу-бандиты, которые непосредственно с мясом срезали волосы с головы русского паренька оказались чурки среднеазиатами.
Задержаны мигранты из Таджикистана снявшие скальп с головы русского парня в Электростали
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Вопрос с мигрантами в России пострашнее вопроса с украинским национализмом. На Украине открыто нацисты русофобят, а в России мигранты молча заселяют страну и становятся хозяевами территорий. Государство становится бессильным перед этой проблемой. Подобным образом страна со временем переродится, русские окажутся в меньшинстве и название государство потеряет.
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2 час.
НЮ
Николай Юрченко
Гнать их в шею-трудовой мигрант, пороботал и обратно езжай, независимость хотели вот и живите самостоятельно дома, а не здесь. Не нужно их с семьями сюда запускать. Без них и проблем не будет. Едет асякая дрянь неграмотная и наглая они давно уже не из СССР а дикари не знающие краёв.
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2 час.
ВЕ
Валентина Евсеева
58-летнего депутата Думы ХМАО от "ЕР" Александра Колодича нашли убитым в Новой Москве, труп был обнаружен в подвале частного дома. Также полицейские обнаружили 55-летнюю супругу депутата, у нее диагностированы множественные ножевые ранения. Женщина госпитализирована. По подозрению в нападении задержан 39-летний рабочий, который помогал семье в уходе за приусадебным участком.
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1 час.
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