Задержаны мигранты из Таджикистана снявшие скальп с головы русского парня в Электростали

Вопрос с мигрантами в России пострашнее вопроса с украинским национализмом. На Украине открыто нацисты русофобят, а в России мигранты молча заселяют страну и становятся хозяевами территорий. Государство становится бессильным перед этой проблемой. Подобным образом страна со временем переродится, русские окажутся в меньшинстве и название государство потеряет.

НЮ

Николай Юрченко

Гнать их в шею-трудовой мигрант, пороботал и обратно езжай, независимость хотели вот и живите самостоятельно дома, а не здесь. Не нужно их с семьями сюда запускать. Без них и проблем не будет. Едет асякая дрянь неграмотная и наглая они давно уже не из СССР а дикари не знающие краёв.