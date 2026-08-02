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МОСИНФОРМ

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Свыше 30 тыс. человек присоединились с начала года к патриотическим мероприятиям проекта «Молодежь Москвы»

Свыше 30 тыс. человек присоединились с начала года к патриотическим мероприятиям проекта «Молодежь Москвы»

Патриотическое воспитание — одно из основных направлений деятельности проекта «Молодежь Москвы». Это ежедневная и системная работа с подрастающим поколением, цель которой — сформировать осознанную гражданскую позицию и дать молодым людям реальные инструменты для осмысленного участия в жизни общества.

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