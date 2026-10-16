Российские военные нанесли точный удар по командному пункту на Сумском направлении, ликвидировав начальника заставы украинского отряда «Стальная граница».
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