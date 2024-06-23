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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матыцин о российских спортсменах на Олимпиаде: «Будем их поддерживать, желать им успеха. Они – наши»

– Будете смотреть Олимпиаду и поддерживать тех наших спортсменов, кто поехал туда? – Конечно, да. Я всегда говорил, что они своим тяжелым трудом завоевали право выступить на Олимпиаде.

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