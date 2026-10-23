Еще одна тенденция, набирающая силу — отпуск за свой счет Игорь Молчанов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС С высоких трибун часто говорят о том, что несмотря санкции и попытки полной изоляции российская экономика бурно развивается и постоянно требуются новые кадры, чтобы заполнить рабочие места.