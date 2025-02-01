Meta планирует перерегистрироваться из Делавэра в Техас

Meta Platforms (признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) обсуждает возможность переноса своей регистрации из Делавэра в Техас или другие штаты, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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