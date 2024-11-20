Корабль SpaceX Starship смог запустить двигатель в космосе и приблизился к Луне

SpaceX в четвертый раз отправила корабль Starship в суборбитальный космический полет. На этот раз штатно посадить многоразовую первую ступень не удалось, зато сам Starship смог перезапустить двигатель в космосе.
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