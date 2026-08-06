NBC: Пентагон тайно готовит для Трампа новый ядерный план против России

Министерство обороны США разрабатывает закрытую ядерную стратегию, которая призвана заметно расширить набор доступных президенту сценариев применения ядерного оружия в потенциальном противостоянии с Россией или Китаем.
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