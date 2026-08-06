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NBC: Пентагон тайно готовит для Трампа новый ядерный план против России

Мини­стер­ство обо­ро­ны США раз­ра­ба­ты­ва­ет закры­тую ядер­ную стра­те­гию, кото­рая при­зва­на замет­но рас­ши­рить набор доступ­ных пре­зи­ден­ту сце­на­ри­ев при­ме­не­ния ядер­но­го ору­жия в потен­ци­аль­ном про­ти­во­сто­я­нии с Рос­си­ей или Кита­ем.

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