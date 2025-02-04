Маршруты для автотуристов подскажет нейросеть

Компания SportNet, резидент Сколково, создала многофункциональную платформу для автопутешествий, позволяющую планировать маршруты, находить спортивные мероприятия, общаться с другими пользователями, арендовать автодома и отправлять сигналы о помощи.
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