Железнодорожные грузоперевозки через территорию России выросли на 44% в I квартале 2024 года

Тенденция была очевидна еще месяц назад, и, как говорят специалисты, здесь совпали несколько факторов: увеличение объемов торговли между Западом и Китаем, а также между Китаем и Белоруссией, и атаки хуситов на суда в Красном мореТранзитные перевозки из Китая в ЕС через территорию России в I квартале 2024 года выросли на 44%, пишут «Ведомости».