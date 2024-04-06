Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 802 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Подписаться за осуждение СВО, это уже уголовка. Неужели хватит совести подписать говенную бумажку важнее престижа стр...Минспорта и Олимп...
  • Юрий Воробьев
    Если дураки во власти не знают - пусть обратятся к народу. Народ знает, как вести себя спортсменам,  вырасшим за счет...Спорт вне политик...
  • Betahon
    На крупных предприятиях есть Службы безопасности, другие объекты обслуживаются ЧОПами. Сотрудники этих служб, как пра...Как российские пр...

Железнодорожные грузоперевозки через территорию России выросли на 44% в I квартале 2024 года

Железнодорожные грузоперевозки через территорию России выросли на 44% в I квартале 2024 года

Тенденция была очевидна еще месяц назад, и, как говорят специалисты, здесь совпали несколько факторов: увеличение объемов торговли между Западом и Китаем, а также между Китаем и Белоруссией, и атаки хуситов на суда в Красном мореТранзитные перевозки из Китая в ЕС через территорию России в I квартале 2024 года выросли на 44%, пишут «Ведомости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх