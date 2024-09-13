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Алаудинов: ВС РФ уничтожили грузовик с бойцами ВСУ под Курском

Алаудинов: ВС РФ уничтожили грузовик с бойцами ВСУ под Курском

Командир подразделения специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов проинформировал о том, что за суточный период боевики ВС киевского режима потеряли много пехоты и бронетехники на курском участке линии боевого соприкосновения.

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