Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 вещей, которые вызывают интерес своей необычностью

15 вещей, которые вызывают интерес своей необычностью

Как пелось в песенке из старого мультфильма, "ужасно интересно всё то, что неизвестно". В детстве, конечно, это чувство особо заострено, но и во взрослой жизни хватает вещей, которые вызывают особое любопытство, когда мы не знаем, что это.

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