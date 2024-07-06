Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Леонид Руси
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Исторический контракт между Россией и Индией подписан – новый вызов доллару брошен

Исторический контракт между Россией и Индией подписан – новый вызов доллару брошен

  Исторический договор подписали Россия и Индия: всё-таки Владимир Владимирович добился от хитрых индусов главного – твёрдого обещания закупать фиксированные объёмы, причём объёмы действительно гигантские.

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