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Царьград

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Импорт вина из Евросоюза в Россию достиг минимума за 19 лет

Импорт вина из Евросоюза в Россию достиг минимума за 19 лет

Импорт вина из Евросоюза в Россию снизился до минимума с 2004 года. Италия стала главным поставщиком, оставив позади Латвию и Литву.

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