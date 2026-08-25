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Кисляк о популярности: «Пока что на улицу спокойно выхожу и в метро могу спуститься. Может, подойдет 1-2 человека сфотографироваться, а могут вообще не подойти»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что популярность не мешает ему в повседневной жизни. – Тебя часто узнают на улице? – Пока что спокойно выхожу на улицу, и в метро я могу спуститься.

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