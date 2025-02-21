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Как мошенники помогают поступать в вузы за деньги

Как мошенники помогают поступать в вузы за деньги

Поступление в престижные вузы без экзаменов стало легкодоступным за определённую плату. Некоторые фирмы предлагают обеспечить победу на нужной олимпиаде, что гарантирует зачисление после сдачи лишь одного профильного ЕГЭ на 75 баллов.

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