Как мошенники помогают поступать в вузы за деньги

Поступление в престижные вузы без экзаменов стало легкодоступным за определённую плату. Некоторые фирмы предлагают обеспечить победу на нужной олимпиаде, что гарантирует зачисление после сдачи лишь одного профильного ЕГЭ на 75 баллов.
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