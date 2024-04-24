МИД РФ: Москва после вето по резолюции о ЯО в космосе внесет свой проект

Россия после ветирования резолюции Соединенных Штатов и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе в ближайшее время внесет собственный проект в Совете Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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