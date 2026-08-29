«Динамо» обыграло «Локомотив» в 6-м туре РПЛ с минимальным счётом

«Динамо» набрало десять очков в шести матчах и поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет дома со «Спартаком» 6 сентября в 18:30 по московскому времени.
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