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В Подмосковье из запертой ванны женщине помог выбраться ее годовалый ребенок

В Подмосковье из запертой ванны женщине помог выбраться ее годовалый ребенок

История произошла в поселке Мишеронский Шатурского городского округа.В поселке Мишеронский Шатурского городского округа Подмосковья из запертой ванны женщине помог выбраться ее годовалый ребенок, сообщает тг-канал ГКУ МО «Мособлпожспас».

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