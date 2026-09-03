Путин на ВЭФ рассказал о встрече с тигром

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал, что во время поездки на Дальний Восток на дорогу перед его автомобилем вышел дикий тигр.
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